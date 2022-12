‘In de Kijker’ is écht een prachtrubriek

COLUMNDe beste ideeën zijn vaak niet ingewikkeld… eerder simpel zelfs. Dát was de eerste gedachte die door mijn hoofd schoot toen ik in mijn eigen krant, de rubriek ‘In de Kijker’ ontdekte. Het concept is nét zo eenvoudig als mooi… namelijk mensen die veel voor een ander betekenen (of betekend hebben) in het zonnetje zetten.