In december zit de Papendrechtse bieb in het gemeentehuis: ‘Huis voor de samenleving’

Volgende week wordt het gemeentehuis in Papendrecht klaargestoomd voor de komst van de bieb. Het huis waar mensen onder meer boeken kunnen lenen, trekt daar in december in. ,,Paspoort ophalen, een krantje of boek lezen en koffie drinken met dorpsgenoten: het kan straks allemaal op één plek.”

De werkzaamheden in het gemeentehuis starten maandag. De verhuizing naar het gemeentehuis was de redding van de bibliotheek. Fikse bezuinigingen zou die publieke ruimte aan de Veerweg bijna de kop gaan kosten. Tot deze oplossing werd bedacht.

Door de verhuizing naar het raadhuis aan de Markt zou bijna een ton aan huisvestingskosten bespaard kunnen worden. Momenteel zit de bieb nog aan de Veerweg. ,,Gemeente en bibliotheek creëren samen een nieuwe omgeving voor de samenleving. Een fijne, inspirerende plek waar Papendrechters zich welkom voelen, informatie kunnen halen, elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen doen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

,,De bibliotheek maakt een essentieel onderdeel uit van de Papendrechtse samenleving”, zegt Ankie Kesseler, directeur-bestuurder bij de Bibliotheek AanZet: ,,Dat hebben we in de afgelopen jaren mogen ervaren met het zoeken naar oplossingen voor het behoud van de bibliotheek.” Hiermee doelt ze ook op de steun die de bieb kreeg toen werd gemeld dat er grote bezuinigingen te wachten stonden. Niet alleen vanuit de politiek, ook kinderen tekenden krijttekeningen met teksten als ‘Red de bieb’.”

Kesseler: ,,Met deze nieuwe huisvesting in het gemeentehuis is het niet alleen gelukt om onverkort de dienstverlening voor een grote groep inwoners te behouden. Het wordt ook mogelijk om de dienstverlening te verbeteren en te verduurzamen. Samen met onze partners, de scholen en de gemeente kan de bibliotheek vanuit deze nieuwe huisvesting zich sterk blijven inzetten voor leesbevordering, digitale weerbaarheid, taallessen en hulp bieden bij taal en alle informatievragen. Bovendien ontstaat er een leuke, gastvrije plek waar iedereen welkom is om een krantje te lezen, te studeren, te werken, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.”

Gebouw efficiënter gebruiken

Door bibliotheek en gemeentehuis samen te voegen wordt het gebouw ook nog eens efficiënter gebruikt. De oppervlakte die de bibliotheek in het gemeentehuis gebruikt is ongeveer gelijk aan het pand aan de Veerweg. Daarnaast kan de bibliotheek ook gebruik maken van andere ruimtes van de gemeente.

Wethouder Jan Dirk van der Borg: ,,Door samenvoeging van bibliotheek en gemeente in één gebouw kunnen we onze inwoners nog beter op weg helpen. Er is straks veel meer uitwisseling en communicatie tussen bezoekers én medewerkers van bibliotheek en gemeente. Het is dus een vooruitgang voor iedereen. We zullen andere, nieuwe mensen in het gebouw ontmoeten en spreken. Diensten als het taalcafé, voorlezen, ondersteuning van laaggeletterden passen heel erg in het streven van de gemeente om mensen die het nodig hebben te ondersteunen. Dat medewerkers naast elkaar in één gebouw werken, helpt daar gewoon bij. Het maakt de weg naar het aanbod van de bibliotheek een stuk korter.”

De kosten worden gedeeld

De kosten van de verbouwing van het gemeentehuis worden verdeeld tussen gemeente en bibliotheek. In de gemeentebegroting worden de kosten over een periode van 20 jaar afgeschreven. Via de huur betaalt de bibliotheek de volledige investering terug aan de gemeente. Daarnaast investeert de bibliotheek in ICT en meubilair. Een groot deel van het huidige interieur gaat overigens mee naar het gemeentehuis omdat ,,het prima past in de duurzaamheidsdoelstellingen van beide partijen.”

