In dit Dordtse restaurant kun je voortaan niet meer betalen met contant geld

,,We zijn twee keer de dupe geworden van een insluiper die kans heeft gezien om de kluis helemaal leeg te halen’’, vertelt de horeca-ondernemer, tevens eigenaar van cateringbedrijf Fles & Mes. ,,Daar komt verder bij dat we het Energiehuis aan de Noordendijk delen met de Popcentrale en Bibelot. Bezoekers daarvan lopen naar ons om geld te wisselen voor losgeld voor de kluisjes. Dat is niet te doen, we zijn een soort bank aan het spelen.’’

In andere branches is het uitbannen van contante betalingen al langer aan de gang. Zo stapte vervoerder Arriva in 2017 uit veiligheidsoogpunt over op louter pinnen en deed de gemeente dat in stadswinkel in 2014 al in de ban.