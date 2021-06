In elkaar geslagen homo nu zelf vervolgd: ‘Dordtenaar (36) sprak voor seks af met jongen van 15’

Parkies komt aangepast naar Dordt deze zomer: nieuwe naam en terug naar Weizigt­park

14 juni Festival Parkies komt in juli en augustus weer naar Dordrecht. Niet het Wantijpark, maar het Weizigtpark wordt het podium voor de zomerse concertreeks. De eerste van zeven optredens is op maandag 12 juli. Palm Parkies is niet langer de naam van het evenement: het is nu Brand Parkies.