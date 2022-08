In Sliedrecht kom je het snelst een openbare laadpaal tegen voor je elektrische auto

Het energiebedrijf Zonneplan heeft de data van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur onder de loep genomen en geconcludeerd dat eigenaren van elektrische voertuigen zonder eigen oprit - en dus zonder privé-laadpaal - het best af zijn in de Randstad. De afstand tot een openbaar laadpunt is in Zuid-Holland gemiddeld 610 meter, terwijl dat in Noord-Holland 630 meter is en in Utrecht 640 meter. Inwoners van Drenthe moeten gemiddeld vijf kilometer rijden voor ze een publieke laadpaal tegenkomen; het landelijke gemiddelde is 1,5 kilometer.