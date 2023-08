Indië-herdenking vindt plaats op begraafplaats Essenhof

DE KWESTIE Moet recreatie in de Biesbosch aan banden worden gelegd? Of blijft het gebied te allen tijde toeganke­lijk?

Te snel varen, harde muziek, beschonken aan het roer: politie en boa’s komen ogen en oren te kort in de Biesbosch. Handhavers halen van alles uit de kast om het natuurgebied veilig te houden voor mens én natuur. Maar zit daar niet een grens aan? Moet er tóch een limiet komen aan gemotoriseerd verkeerd in de Biesbosch? Of wordt het tijd voor toegangstickets?