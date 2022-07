Insidertip: in deze fijne stadshuiskamer ben je op visite bij Anne-Marie en Maarten

‘Stel je geeft toe aan je lekkere trek. Stel je bent toe aan een prettig gesprek. Stel je wilt nu even geen gedoe aan je hoofd. Beloofd is beloofd, dit is jouw plek. Ontdek De Klik’, het zijn de eerste zinnen van het lied dat Maarten speciaal voor Lokaal De Klik heeft gemaakt. Het vat goed samen waar de lunchroom voor staat: een plek waar haast niet bestaat en waar je gezellig kunt kletsen met een lunch of taartje op tafel.

Stadshuiskamer

Vier jaar geleden openden Anne-Marie en Maarten hun Lokaal De Klik. Ze verhuisden samen naar het pand op de Voorstraat en gingen boven de lunchroom wonen. “Het was hiervoor al een broodjeszaak en we wilden er een lunchroom van maken, maar ook een plek waar we kleine activiteiten konden opzetten. Daarom spreken we eigenlijk het liefst van een stadshuiskamertje. We houden zelf ook van gezelligheid en een kletspraatje.”

Alles vers

Anne-Marie en Maarten doen alles met z’n tweeën en dat is op drukke dagen best aanpoten. “We bereiden alles zelf, zoals de soepen en taarten. Ook de eitjes koken we op het moment van bestelling. Dat we alles ter plekke wordt gewaard, al moeten mensen wel even wachten. Onze toppertjes? Vooral de appeltaart vinden mensen heerlijk. Er zit amandelspijs in die we ook zelf maken. Over de soepen en salades zijn mensen ook te spreken.”

Laagdrempelig

Het stel wil laagdrempelig zijn en de prijzen laag houden. Dat kan, omdat ze alles samen doen en de kaart simpel houden. “Onze vleeswaren, zoals de ham, salami en zelfbereide filet americain van biefstuk, halen we bij Slagerij de Smokerie”, vertelt Maarten. “Op zaterdag hebben we, naast onze witte en meergranen pistolets, ook meergranen desembrood van Bakkerij Samen.”

Terras aan het water

Aan de straatzijde is een klein terras en in de zaak zijn een paar tafels te vinden, maar het echte visitekaartje is het terras aan het water. “Vanaf het terras heb je uitzicht op de Pottenkade en de Grote Kerk”, zegt Anne-Marie. “Sommige gasten komen speciaal voor het terras. Als je er eenmaal zit, heb je een prachtige plek.”

Fijn sfeertje

Binnen is het gezellig gemaakt met schilderijen van verschillende, lokale kunstenaars. Er staan houten tafeltjes, planten én een piano en een gitaar. Gasten mogen hier op spelen. Zelf pakt Maarten ook graag de gitaar. Het lied dat hij speciaal voor De Klik heeft geschreven, brengt hij af en toe ten gehore aan de bezoekers.

Toeristen

“We hebben veel verschillende soorten gasten. Van Dordtenaren tot toeristen. We krijgen veel dagjesmensen over de vloer of avonturiers die op de fiets door het land trekken en ons toevallig tegenkomen. Van Belgen tot Duitsers en Fransen. Een tijdje terug kwam er een grote groep Fransen op de fiets langs die allemaal een kop soep en tosti bestelden. Het terras voor de deur werd verplaatst, zodat alle fietsen geparkeerd konden worden. Je maakt wat mee.”

Mensen ontmoeten

Of het nooit gaat vervelen om 24 uur per dag bij elkaar te zijn? “Nee”, zegt Maarten stellig. “Ik ken Anne-Marie nu zeven jaar en het gaat altijd goed. Natuurlijk verschillen we wel eens van mening, maar ik vind het fijn om samen met haar te zijn. In ons huis. Sommige mensen willen reizen om anderen te ontmoeten. Wij kunnen hier blijven en ontmoeten iedere dag nieuwe mensen.”

