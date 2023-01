Interventiecardioloog Albert Schweitzerziekenhuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De rijksoverheid wilde dergelijke voorzieningen aanvankelijk niet in de regio’s hebben, maar in grote landelijke centra.

De Vries vond dat onze drukbevolkte regio er zelf een verdiende. En dus zette hij zich lange tijd in voor de vergunning en voor de benodigde techniek en kennis bij zichzelf en anderen. In 2008 werd zijn wens werkelijkheid. Inmiddels vinden in het hypermoderne lab in het Albert Schweitzer ziekenhuis zo’n duizend dotterprocedures per jaar plaats bij geplande en acute patiënten.