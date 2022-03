Invoering ja/ja-sticker voor folders laat een half jaar langer op zich wachten

COLUMN Eigenlijk hoef ik nu niks te doen toch?

Wacht even… als ik dus wél prijs stel op die wekelijkse stapel folders (in zo’n vreselijk plastic cellofaantje) en het plaatselijke huis-aan-huisblad, dan moet ik dus, per 1 januari 2023 een JA/JA-sticker op of rond mijn brievenbus plakken. Doe ik niks en blijf ik dus eh… ongestickerd, dan is mijn gleuf straks dus min of meer gevrijwaard van Aldi & co... toch?

14 november