Inwoners klagen meer dan ooit bij gemeente Dordrecht; vooral over hoe ze zijn behandeld

Dordtenaren hadden vorig jaar heel wat te mopperen over hun gemeente. Die ontving in 2021 een recordaantal van 156 klachten. Dat zijn er vele tientallen meer dan in de jaren ervoor en het hoogste aantal sinds het eerste jaarverslag in 2000. Het vorige record dateerde uit 2005. Ook het aantal klachten bij de Nationale Ombudsman over de gemeente liep in 2021 op, tot 38 (plus zes in vergelijking met een jaar eerder).

De meeste klagers, van wie er bijna een op de drie gelijk kreeg, zijn ontstemd over de wijze waarop de gemeente of een werknemer ervan hen heeft behandeld. Daarbij gaat het onder meer om niet terugbellen op een terugbelverzoek, het niet reageren op Fixi-meldingen en het persoonlijk contact met medewerkers. Het aantal klachten over de bejegening liep op tot 67.

Laadpalen

Ook relatief veel klachten (24 in totaal) gaan over parkeren, zoals te weinig of juist te veel laadpalen, overlast door (fout) parkeren, het afzetten van parkeervakken en geldigheid van uitrijkaarten. Het handhaven van parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart en de handhaving bij geluidsoverlast zorgden eveneens voor een aantal klachten.

Verder was er onvrede over de onjuiste verwerking van gegevens, zoals een niet ontvangen stempas en onjuiste adreswijziging. Veertien mensen waren verder niet tevreden over het groenonderhoud en klaagden over het te rigoureus of juist niet snoeien, het snoeien tijdens broeitijd en overlast van een boomwortel.

Coronamaatregelen

Van de 156 klachten zijn er 46 gegrond verklaard, 9 gedeeltelijk en 22 ongegrond. Over de andere klachten is geen oordeel uitgesproken. Volgens de gemeente is er geen specifieke oorzaak aan te wijzen voor de toename van het aantal klachten. De coronamaatregelen blijken daarbij nauwelijks een rol te spelen.

De Nationale Ombudsman nam 5 van de 38 klachten over de gemeente Dordrecht in behandeling. Dankzij de interventie van de ombudsman konden deze klachten worden opgelost. De overige 33 klachten werden om uiteenlopende redenen niet in behandeling genomen.

