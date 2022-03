ION Store en 4 appartementen in oude pand Van Boxel

80-jarige verandert na verbroken affaire in een stalker: ‘Ben die familie spuugzat’

Na de dood van zijn vrouw vond de 80-jarige Cees C. opnieuw de liefde. Toen zijn nieuwe vlam plots een punt zette achter de romance, transformeerde de gefrustreerde Dordtenaar in een stalker. Dat blijkt vandaag in de rechtbank.

8 maart