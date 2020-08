Iraanse man die zijn vrouw wurgde en haar lichaam een week liet liggen, moet tien jaar de cel in

Iraniër S. Z. (29) moet tien jaar de gevangenis in voor het wurgen van zijn vrouw in hun huis in Hendrik-Ido-Ambacht. De man wachtte een week met het inlichten van de politie. Ondertussen ging hij gewoon naar zijn werk en reisde hij naar Iran.