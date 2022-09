Janet werkt in haar vakantie gewoon door, maar dan als verpleegkundige op een ziekenhuisschip in Afrika

video Honderden Rotterdam­mers heten 's werelds grootste ziekenhuis­schip welkom in de stad

De Global Mercy, het grootste ziekenhuisschip ter wereld, is in Rotterdam. Het 174 meter lange spiksplinternieuwe schip kwam rond 10.00 uur aan in Hoek van Holland en trok via de Nieuwe Waterweg naar de Cruise Terminal. Aan boord zijn zes operatiekamers en 199 ziekenhuisbedden.

