Jarenlang woonden Rob en Dick in hun winkel: ‘Geen standaard woning, alles is open’

Stapavond­je van vrienden eindigt in bloedige steekpar­tij: ‘Hij stond voor me als in een horrorfilm’

Na een avondje stappen met fors drankgebruik in Sliedrechtse bars wandelen twee stomdronken vrienden naar huis. Onderweg krijgen ze uit het niks fikse ruzie met elkaar. Het lijkt te eindigen met een scheldpartij, maar amper een uur later treft de politie een bloedende man (42) aan in de Havikstraat. Hij is gestoken in zijn buik en onderbeen. Wat was er in de tussentijd gebeurd?

1 september