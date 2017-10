Jeff voor één dag directeur bij ADO: 'Messi naar Den Haag halen'

Jeff, die groot fan is van ADO en altijd al een keer een belangrijke directeur wilde zijn, geniet volop van zijn dag in de schijnwerpers. In een volle kleedkamer met spelers, maakt hij nog even van de gelegenheid gebruik om uit te leggen hoe er morgen gewonnen kan worden bij tegenstander VVV Venlo.



,,We hebben alles in het werk gesteld om te zorgen dat hij zich vandaag heel belangrijk voelt,'' zegt De Borst. ,,Hij rijdt rond in twee Audi's met privéchauffeur, beveiliger en secretaresses.''



Naast bij ADO, is Jeff straks ook in zijn eigen woonplaats de baas. ,,Hij mag ook even plaatsnemen op de stoel van de burgemeester.''