‘Jezus’ Edwin Jonker beleeft hoogtepunt van zijn carrière in Dordrecht

Terwijl zijn medespelers het applaus in ontvangst namen, stond Jonker nog op de Grote Kerk. ,,Ik kon niet op het podium komen, maar ik zat daar heel goed. Ik keek op de mensen uit en had een fantastisch beeld van Dordrecht. Ik ben na de show nog eventjes een paar minuten langer gebleven dan nodig was. Dit was echt mijn hoogtepunt.’’



Een dag later wordt Jonker overladen met complimenten. Volgens sommige kijkers was hij de ‘beste Jezus ooit’. ,,Daar ben ik heel blij mee. We hebben geprobeerd met z'n allen het verhaal zo goed mogelijk te vertellen. En als ik het zo lees, dan hebben een hoop mensen dat zo beleefd.’’



Zelf vond hij het een ‘waanzinnige ervaring'. ,,Dit is het bijzonderste wat ik in mijn carrière heb mogen doen. Dat meen ik echt. Ik heb best veel mogen doen in mijn carrière. Maar dit is iets unieks.’’