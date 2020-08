Job en John waren binnen 24 uur in Beiroet na de explosie, op zoek naar overlevenden

,,Je ziet het voorbijkomen op het journaal. Ik had gelijk al door, dit zou wel eens een USAR-missie kunnen worden. De knal en de verwoesting waren zo gigantisch groot”, zegt Barendrechter John Vos (56). Niet veel later stromen de eerste berichten in de appgroep van USAR (Urban Search And Rescue) al binnen. Razendsnel wordt er een inventarisatie gemaakt wie van de 120 leden beschikbaar is.