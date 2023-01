Jonge internetondernemers groeien verder in oudste pand van Sterrenburg: ‘Dat pand is ons pensioen’

Familie wil verdachte steekpar­tij Seringen­straat thuis opvangen, rechtbank vindt dat te risicovol

Ondanks een dringend en emotioneel beroep van haar familie op de rechtbank om de 40-jarige verdachte van de steekpartij afgelopen zomer in een woning aan de Seringenstraat in Dordrecht thuis haar proces af te laten wachten, blijft ze op last van de rechters toch vastzitten. De vrouw heeft recent, aldus haar advocaat, geprobeerd ‘zichzelf iets aan te doen’.

