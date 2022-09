Jongen (15) betrapt op school met zakjes hasj in onderbroek

Man die zwaarge­wond raakte in scheeps­ruim viel 8 meter naar beneden: ‘Het was heftig’

De man die maandag in Dordrecht in een scheepsruim viel, heeft een val van ongeveer 8 meter gemaakt. Dat zegt directeur Bastiaan Rigter van Kooiman Hoebee in Dordrecht. De man was onderaannemer van een klant van de scheepswerf.

13 september