Jongerentop in het stadhuis: ‘Niet alleen praten over problemen, ook over oplossingen’

Die dag gaan jongeren uit het hele land met elkaar in gesprek over vrijheid, veiligheid, wonen en klimaat, in aanwezigheid van de burgemeesters Wouter Kolff (Dordrecht), Pieter Verhoeve (Gouda) en Marja van Bijsterveldt (Delft).

De ‘top’ is onderdeel van de viering van de Eerste Vrije Statenvergadering die in 1572 in Dordrecht plaatsvond. Tijdens deze vergadering, in opdracht van prins Willem van Oranje, namen de aanwezigen besluiten over geld, leiderschap en vrijheid.

Tientallen burgemeesters

De jongeren gaan onder leiding van een gespreksleider in gesprek met elkaar. De uitkomsten van die debatten worden op 8 juli gepresenteerd tijdens de Vrije Statenvergadering. Daarbij zijn tientallen burgemeesters uit het hele land aanwezig. Het is de bedoeling dat zij die uitkomst terugkoppelen aan hun gemeenteraden.

,,Het is de bedoeling dat we die dag niet alleen praten over problemen, maar vooral ook over oplossingen”, zegt Marianne Eekhout van de organisatie. De top is bedoeld voor jongeren van 15 tot 25 jaar, maar er is geen heel harde leeftijdsgrens. Aanmelden kan hier.

