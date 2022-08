Joni (33) maakt vloerkleden van de wol van haar 130 schapen: ‘Het is puur handwerk’

De man van Joni merkte dat zijn hobby, schapen houden, zo ‘uit de hand liep’, dat hij er maar beter een bedrijf in kon beginnen. Joni helpt mee met de dagelijkse verzorging van de schapen en vroeg zich op een gegeven moment af wat zij met alle wol moest doen die van de schapen kwam.

Schapenvachten

,,De wolprijs ligt heel laag – voor een kilo wol krijg je maar 11 cent. De schaapscheerder vraagt 4 of 5 euro per schaap en er komt al gauw 3 kilo vanaf, dus je krijgt niet veel voor je wol. Terwijl het juist zo’n mooi product is, vind ik. Dus ik dacht: wat kunnen we met de wol doen? Eén seizoen heb ik de wol van de Schoonebeker schapen, die met de wat langere vachten, gratis weggeven omdat ze niets opbrachten. Nadat ik een workshop vacht vilten had gevolgd, ben ik schapenvachten gaan maken en verkopen.”

Zo kan Joni haar passie voor schapen uitdragen en iets doen met de wol, onder de naam van het bedrijf van haar man. Op sociale media is zij te vinden onder ‘schapenhouderij van den Heuvel’. ,,Het loopt nog geen storm met de verkoop, maar ik heb al schapenvachten verkocht voor in interieurs – leuk voor op de bank, op de vloer of aan de wand – en aan hondeneigenaren. Voor een hond is het heerlijk om op een schapenvacht te liggen, want wol heeft een isolerende en verwarmende werking: in de winter blijft de hond warm en in de zomer koel. Ik ben blij dat ik wat met de wol kan doen. Ik heb van de nood een deugd gemaakt.”

‘Puur handwerk’

Dat bevalt Joni prima. ,,Ik vind het vooral mooi dat het maken van een schapenvacht puur handwerk is. Het maken en verkopen geeft me veel vrijheid: ik kan zelf bepalen wanneer ik ermee aan de slag ga. Als het weer het toelaat, want ik maak de vloerkleden buiten. Vacht vilten kun je sowieso niet aan de keukentafel doen, vanwege de hoeveelheid water die je nodig hebt bij het proces. Ik doe het met veel plezier; als ik eenmaal bezig ben, ben ik zo vele uren verder.

Als eerste moet de vacht uitgeplozen worden. Soms zitten er hooi- en strorestjes in. Als die er uiteindelijk toch nog een beetje in zitten, dan heeft dat ook weer z’n charme, vind ik. Het is namelijk een natuurlijk product. Daarna begint het vilten. Met de wol voor de achterzijde, warm water en zeep ga ik aan de slag. Daarna rol ik de vacht op en haal ik de lokken los. Dan volgt het uitspoelen. Een tijdrovend proces, want je bent per vacht al gauw 5 uur bezig. Je hebt er ook wat spierballen voor nodig, maar uiteindelijk heb je een heel mooi product.”

Behalve schapenvachten heeft Joni van wol ook al een onderdeel van een kostuum gemaakt. Dit deed ze in opdracht. Decoratieve vloerkleden zijn en blijven de basis. ,,Ik heb er zelf ook eentje naast mijn bed liggen, het is heerlijk zacht voor aan je voeten wanneer je uit bed stapt. Ik vind het fijn dat hondeneigenaren zo enthousiast zijn over de schapenvachten, want ik hou van dieren. Ik vind een schaap een fantastisch mooi beest en met de verkoop van de vachten kan ik het dier in een goed daglicht zetten en mijn passie ervoor laten zien.”

