Joop (58) kan stoppen met zijn hongerstaking, want hij heeft een baan en onderdak aangeboden gekregen

De hongerstaking waar Joop Lambregts maandag mee begon, kan per direct stoppen. Zijn demonstratie binnenkort ook. Hij heeft niet alleen een baan, maar ook woonruimte aangeboden gekregen. ,,Natuurlijk sta ik daar voor open!’’

Het was donderdag precies twee weken geleden dat Joop vrijgelaten werd uit de Dordtse gevangenis. Hij zat daar 28 maanden vast, waarna hij ‘verhuisde’ naar een tentje naast diezelfde gevangenis. Hij verblijft daar nu omdat hij geen huis meer heeft, maar vooral om te demonstreren. Afgelopen maandag deed hij een schepje bovenop zijn protest, door ook nog in hongerstaking te gaan. Nu, een dag nadat burgemeester Kolff de ex-gedetineerde bezocht, is er een oplossing voor Joop.

Quote Dit komt uit de koker van de gemeente Breda Woordvoerder, Gemeente Dordrecht

Lambregts: ,,Ik dacht dat er niets gebeurde, maar nu weet ik dat er achter de schermen wel degelijk werk is gemaakt van mijn situatie.’’ De demonstrant kreeg donderdag bericht van zijn re-integratie officier. ,,Waarin stond dat er een bedrijf is dat mij zowel een baan, gecombineerd met woonruimte, wil geven. Ik heb mijn cv nu opgestuurd en wacht op een uitnodiging. Het bedrijf, een aluminium producent in Etten-Leur, weet ook van mijn situatie. Ik denk dat de gemeente Dordrecht heeft bemiddeld. Fijn.’’

Hulp van elders

De gemeente Dordrecht bevestigt dat er een aanbod voor Lambregts is. ,,Dit komt uit de koker van de gemeente Breda. Het bedrijf waar het om gaat heeft inderdaad bedrijfswoningen. Wij hebben deze optie door gecommuniceerd naar hem’’, vertelt een woordvoerder.

Hij is enthousiast. ,,Ja, ik zei dat ik hier natuurlijk voor open sta. Ik wil zo snel mogelijk die tent uit en een situatie waarbij werk en woning aan elkaar gekoppeld zijn, is natuurlijk win-win.’’ Wat hij precies binnen het bedrijf kan gaan doen, weet hij nog niet. ,,Ik kan werken met mijn handen en mijn hoofd, dus het maakt niet uit. En anders werk ik me wel omhoog! Haha.’’

Quote Ik ga zo lekker een Dordts terrasje opzoeken! Joop Lambregts

Er komt met dit bericht ook een eind aan de hongerstaking. ,,De eerste twee dagen waren erg, want dan borrelt je maag de hele tijd. Wel scheelde het natuurlijk dat ik niet naar het toilet hoefde ’s nachts.’’ De honger valt nu mee, maar eten gaat hij wel. ,,Ik ga zo lekker een Dordts terrasje opzoeken!’’

