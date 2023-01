Joop, die maanden in een tentje leefde, zit er in de winter toch nog warmpjes bij: ‘Dankzij mezelf, hoor’

Hoe is het nu met?Hij zat eerst dik twee jaar in de gevangenis en bivakkeerde vervolgens maandenlang in een tentje naast de bak. Joop Lambregts (59) hoefde de 100 dagen zonder dak boven zijn hoofd gelukkig nét niet vol te maken, want na 98 dagen werd hij ingeloot voor een woning in Dordrecht. ,,Maar de strijd is nog niet gestreden.’’