Papen­drecht­se (37) werd bijna gewurgd en doodde haar man met vleesmes, maar ze hoeft cel niet in

Ze was net bijna gewurgd door haar man en greep een vleesmes om hem op afstand te houden. Tevergeefs, want de echtgenoot stormde toch weer op haar af. Zo liep de man in het mes en stierf. In de armen van zijn vrouw W.C. (37) die vrijdag door de rechtbank werd vrijgesproken van doodslag.

4 november