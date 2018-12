Julia krijgt elk jaar een bezoekje van de politie met kerst: ‘Zo bijzonder’

Doodgere­den ree terug de natuur in door project Dood doet Leven

9:16 Aaseters in de Brabantse Biesbosch kunnen zich binnenkort tegoed doen aan dode reeën. ARK Natuurontwikkeling start samen met Staatsbosbeheer een proef waarbij dode wilde dieren blijven liggen als voedselbron of zelfs worden teruggebracht de natuur in.