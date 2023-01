Justitie legt Chemours boete op van 750.000 euro voor verkoop fluorgassen

De overtreding draaide om zogeheten gefluoreerde broeikasgassen, ook wel F-gassen of synthetische koudemiddelen genoemd. Die worden onder andere in koelkasten en airco’s gebruikt, maar hebben een erg grote invloed op de opwarming van de aarde.

Net zo schadelijk als 176.000 ton kooldioxide

Het Nederlandse onderdeel van het Amerikaanse Chemours moet erop toezien dat het gehele concern zich aan de Europese quota houdt, omdat het de enige vestiging in een EU-land is. Maar daarin schoot het Dordtse bedrijf tekort in 2018, 2019 en 2020. Chemours in Dordrecht overschreed in 2019 ook zelf het quotum voor de verkoop van de broeikasgassen op de Europese markt. Al met al bracht het bedrijf illegaal een partij fluorgassen op de markt, die net zo schadelijk is als 176.000 ton kooldioxide.