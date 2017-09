Justitie zoekt naar duidelijkheid over moordwapen Diego: vader nog vast

Ver­krach­tings­zaak krijgt een bizarre wending

9:52 De schokkende verkrachtingszaak in de Dordtse Vogelbuurt heeft een al even bizarre ontwikkeling gekregen. Justitie heeft de oorspronkelijke verdachte (17) vrijgelaten en kort erna diens even oude vriend opgepakt. Hij is mogelijk de echte dader die zich ernstig vergreep aan het 15-jarige slachtoffer.