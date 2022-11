Kader Abdolah geeft lezing over Iran in museum Hof van Nederland

Het land staat weer in de belangstelling wegens protesten tegen de machthebbers. De vlam sloeg er in de pan na de dood van Mahsa Amini. Zij stierf nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Ze zou zich niet goed hebben bedekt. Abdolah gaat in op de ontwikkeling van vrijheid in Iran en waarom er juist nu protesten zijn. De lezing begint om 14.00 uur en eindigt ongeveer anderhalf uur later. Een ticket kost 7,50 euro.