Kandidaat-raadslid wil aangifte doen tegen debatleider wegens smaad: ‘Hij gaf bewust verkeerde voorstelling van zaken’

Er is geen ontkomen aan, politici kom je de komende weken overal tegen: ‘Maar we willen niet opdringe­rig zijn’

De verkiezingscampagne is aan! De komende weken is het zo goed als onmogelijk om boodschappen te doen zonder aangesproken te worden door een politicus. Zelfs thuis ben je niet veilig. ,,Maar we willen niet opdringerig zijn.’’

23 februari