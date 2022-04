Kantoor Schokbeton heeft oude, industriële charme terug: ‘Het was compleet uitgewoond’

Grote maritieme plannen voor verloeder­de schokbeton­fa­briek in Zwijn­drecht

Na jaren van verloedering is er eindelijk goed nieuws voor de oude schokbetonfabriek van Loveld aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht. Meerdere nautische bedrijven gaan samen het vervallen fabrieksterrein nieuw leven inblazen. Over ruim twee jaar staat er onder meer het hoofdkantoor van Waterbus Nederland aan de rand van de Oude Maas.

