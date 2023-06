Kassa rinkelt: Dordrecht en Zwijndrecht ontvangen tientallen miljoenen euro’s voor plannen Spoorzone

Behoud van waardevol­le kerk levert parkeerpro­bleem op: ‘Kleine stukje grond wordt wel heel erg volgepropt’

Buren verzetten zich tegen het plan om vijftien woningen te bouwen in en om de Boomgaardkerk in Heerjansdam. Ze lopen tegen een muur, vertelt woordvoerder Robert Lathouwers. Bij de projectontwikkelaar vinden ze geen gehoor, stellen ze, terwijl de gemeente enthousiast is.