Kavels kantorenpark Amstelwijck, tegen eerdere verwachtingen in, bijna allemaal vergeven

Grote uitbrei­ding Van der Valk Hotel Dordrecht begonnen

De grote uitbreiding van het Van der Valk Hotel in Dordrecht is begonnen. Het hotel krijgt er 48 gewone kamers en vijftien kamers voor een langer verblijf bij. Die komen in een nieuw gebouw van vier etages, parallel aan de rijksweg. Op de begane grond komen een fitnessruimte en een berging.