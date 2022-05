Keiharde botsing tussen auto en scooter in Alblasserdam; een persoon overleden

Olala Chocola opent tweede zaak: ‘We gaan specialise­ren in luxe repen en chocola­desou­ve­nirs’

Bonbons schuin tegenover het stadhuis: Olala Chocola opent een tweede chocolaterie aan de Dordtse Voorstraat. De ruimte in het huidige pand is gewoonweg te klein. ,,In de tweede winkel gaan we ons specialiseren in luxe chocoladerepen en chocoladesouvenirs”, vertelt eigenaar Gerrald Kuiper.

1 mei