‘Kerk tipte justitie over verkrachting van zes dochters en kleinkind door vader in Hardinxveld’

COLUMN Deur naar de 21-ste eeuw staat nu op ‘n kiertje in Damdorp

3 juni Wie wint er in Alblasserdam als koopman en dominee een partijtje armpje worstelen? In het Damdorp, zo leerde ik als beginnend verslaggever, heeft de dominee uiteindelijk altijd de dikste biceps. En mocht dat onverhoopt een keertje niet het geval zijn, dan veinst een verstandig ondernemer aldaar meestal wel een lichte armblessure, want erger nog dan verliezen van de dominee is het verlies van klanten.