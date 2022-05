Kerken bidden voor slachtoffers schietpartij Alblasserdam: ‘Wat leven wij toch in een krankzinnige wereld’

OP DE MAN AF Korfbal­ster Annelies Kop doet bij HKC een stapje terug vanwege zwanger­schap: ‘Dat is nu het belangrijk­ste’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 28-jarige korfbalster Annelies Kop uit Hardinxveld-Giessendam, die vanwege haar zwangerschap een stapje terug doet.

13:28