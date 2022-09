Kerstgala Lions Club Dordt na twee jaar weer terug; kaartverkoop gestart, Rondé treedt op

COLUMN ‘Er zijn nu clubs die pas in oktober met de competitie beginnen, dat voelt toch heel vreemd aan’

Terwijl de clubs in de tweede- en derde divisie al twintig procent van de competitie hebben afgewerkt, zijn die vanaf de eerste klasse nu één wedstrijd onderweg. Althans, de teams die in een poule met een even aantal ploegen zitten, want anders liep je het risico om pas in het eerste weekeinde van oktober te mogen starten.

26 september