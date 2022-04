Kids and Cars bezorgt zieke kinderen onvergetelijke rit in droomauto, publiek geniet mee

Volle fooienpot van Dordtse kringloop­win­kel gestolen: ‘We zouden er spullen voor Oekraïners mee kopen’

De fooienpot die op de balie van kringloopwinkel de Nieuwe Hoop aan het Dordtse Eemsteynplein stond, is toen het personeel even niet in de winkel was, meegenomen. Medewerker Frank is boos. ,,Ik kan er eigenlijk niet eens over praten zonder woedend te worden.’’

