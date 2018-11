Kim Holland neemt in Dordrecht een pornofilm op met publiek: ‘Een absoluut hoogtepunt’

‘Er is nog meer geld nodig voor het Dordtse Energie­huis’

Om de techniek in het Energiehuis in Dordrecht op peil te houden is geen drie ton, maar 440.000 euro per jaar nodig. Dat blijkt uit onderzoek dat de afgelopen weken op verzoek van de Dordtse gemeenteraad is gedaan.