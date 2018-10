Kind van 16 maanden valt van balkon in Dordrecht

Dordtse Mignon Nusteling genomi­neerd voor VI­VA400-a­ward

18:12 De Dordtse Mignon Nusteling is genomineerd voor een VIVA400-award. Op die lijst staan vrouwen die volgens tijdschrift VIVA uitblinken in hun vakgebied. Nusteling is genomineerd in de categorie ‘creatieven’.