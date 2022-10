Kinderen kunnen steeds minder goed lezen; Onderwijsmuseum daagt hen uit met Leesmeter

Huurmoord door tieners was aanleiding voor Floris om een voorstel­ling te maken: ‘Zat vol met vooroorde­len’

Floris van Delft las een artikel over twee 17-jarige jongens die een huurmoord pleegden in Rotterdam-Zuid. Toen kwam de vraag: ‘Hoe kom je in zo’n wereld terecht, op zo’n jonge leeftijd?’ in hem op. Zo kwam hij tot de voorstelling Angry Young Men, die op 6 oktober te zien is in Kunstmin in Dordrecht.

