Kinderen met autisme kunnen in vier weken snuffelen aan elf verschillende sporten

Elf verschillende sporten

Bij Monkey Moves, dat landelijk opereert, kunnen ze vanaf 15 juni vier woensdagen lang kennismaken met elf verschillende sporten. Daarin wordt gesport onder leiding van een vakdocent in groepen van zes tot maximaal acht kinderen. Ouders mogen blijven kijken en zelfs meehelpen als zij of hun kind dat willen.

Het gaat in eerste instantie om maximaal twee groepen kinderen. Als er meer belangstelling is, dan gaan in september extra groepen van start. Aanmelden kan door een mail te sturen aan johan@monkeymoves.nl. De lessen vinden plaats in gymzaal Het Palet in de wijk Sterrenburg.