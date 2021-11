Kinderen werden genoemd in dreigbrieven aan door criminelen gezochte Alex R.: ‘Wij willen onze spullen of geld terug’

De dreigbrieven zouden tussen 9 en 12 augustus dit jaar door de brievenbus van de woning van Alex R. en zijn vriendin aan de Boezem in Alblasserdam zijn gedaan. Ook de dochter van de vriendin van de zakenman zou een brief hebben ontvangen, haar woning aan de Merelstraat is nog steeds gesloten. Net als de eerder beschoten woning van de zoon van de vriendin van Alex R. in Hendrik-Ido-Ambacht, daar zou ook een dreigbrief zijn binnengekomen. ‘Wij willen onze spullen terug of ons geld terug! Of we pakken je hele familie.. We weten waar kinderen wonen en je bedrijf (...) of je vrouw (...) of je zoon (...) of je dochter (...)’ werd onder meer geschreven.