Klaas bouwde jarenlang aan treinspoor op zolder om van oorlogstrauma af te komen: ‘Haatdragend was hij nooit’

VAN WIEG TOT GRAF Toen Cees niet meer kon vissen verloor hij de sprankel in zijn ogen: ‘Hij ging vol voor alles wat hij deed’

13 september Vissen was zijn lust en zijn leven en ruim dertig jaar was Cees Vlot (81) hét gezicht van Hengelvereniging De Voorn in Hardinxveld-Giessendam. Toen dit door ziekte en een ongeluk van hem werd afgenomen, ging het snel bergafwaarts met de altijd zo levendige man. ,,Hij verloor de sprankel in zijn ogen.’’