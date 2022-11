Klant krijgt enorme klap als hij overvallers wil stoppen, Jumbo-medewerkers achtervolgen dieven

UPDATETwee mannen hebben donderdagmiddag geprobeerd de Jumbo in winkelcentrum De Schoof te overvallen. Ze hadden alleen geen rekening gehouden met een klant van de supermarkt die daar een stokje voor stak, medewerkers die achter hen aangingen én een voorbij komende agent in zijn vrije tijd.

Het tweetal, van 21 en 22 jaar oud uit Papendrecht, deed een greep naar de krasloten die de supermarkt verkoopt. Een klant van de winkel in Hendrik-Ido-Ambacht probeerde dat te voorkomen, maar werd vervolgens geslagen door de overvallers. Volgens de politie kreeg hij een ‘flinke klap’. De twee vluchtten daarna de winkel uit, op de hielen gezeten door medewerksters van de servicebalie die vastberaden waren hen niet te laten ontsnappen.

Dat werd gezien door een agent, die op dat moment niet aan het werk was, maar het duo met hulp van toegesnelde collega’s al heel snel te pakken had. Op de Paulusweg werd het duo ingerekend.

Overvaller kwam opgefokt terug

,,We hebben hier vandaag allemaal heldhaftige mensen”, vertelt supermarkteigenaar Marcel van Daalhuizen. ,,Die mannen stonden al even bij de servicebalie. Onder de ogen van een klant, een oud-agent, wilden ze de krasloten wegnemen. Die man sprak ze aan en toen liepen ze weg, maar even later kwam een van hen helemaal opgefokt terug en sloeg die klant. Ik heb de beelden gezien, het was zo hard dat ik denk dat negen van de tien mensen tegen de vlakte gegaan zouden zijn. Dit was gewoon zware mishandeling. Ik denk dat die man het aan zag komen. Hij ging er echt voor staan om de klap op te vangen.”

Quote Er was net een klant verschrik­ke­lijk geslagen. Natuurlijk wilden mijn meiden die gasten niet laten ontkomen Marcel van Daalhuizen, Eigenaar supermarkt

De medewerksters van de servicebalie waren zo verontwaardigd over de mishandeling, dat ze zonder na te denken achter de mannen aangingen: ,,Ze hadden hem al bijna te pakken, toen waarschuwde iemand dat die mannen een mes konden hebben, maar toen was die agent in burger er ook al bij.”

‘Meiden zijn helden’

Officieel zou hij zijn medewerksters moeten zeggen dat ze aan hun eigen veiligheid hadden moeten denken, weet hij: ,,Maar ik snap dat gevoel. Er was net een klant verschrikkelijk geslagen, dan wil je die gasten niet weg laten komen. Mijn meiden zijn helden.”

Van Daalhuizen is wel wat gewend als het om diefstallen en geweld gaat. In een grijs verleden was hij eigenaar van een supermarkt in Rotterdam-Zuid, waar diefstallen en geweld regelmatig voorkwamen. In Hendrik-Ido-Ambacht heeft hij daar maar weinig last van. ,,Hier heb je nog sociale controle. Als iemand wat probeert te stelen, is er vaak een klant die al zegt dat dat toch maar beter even afgerekend kan worden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.