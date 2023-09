Klaslokalen telefoonvrij: beter voor leerlingen of overdreven gedoe?

Vorig jaar geopende ruiterpad in Strijen volledig overwoe­kerd: ‘Doodzonde van onze belasting­cen­ten’

Er is ‘gedoe’ ontstaan over het ruiterpad dat vorig jaar werd geopend tussen de Wielweg en de Buitendijk in Strijen. Het pad zou amper worden gebruikt en is nu al compleet overwoekerd. Ruiters vinden dat niet gek. Wethouder Paul Boogaard (Recreatie en toerisme, CDA) snapt alle ophef niet. ,,Hier was juist veel vraag naar. En de provincie betaalde.”