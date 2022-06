Kleuren Donkeybikes vanaf nu de Drechtsteden oranje? ‘Kinderziektes zijn weg, nu maken we reuring’

Papen­drecht houdt vast aan omstreden trafohuis naast tuinen: ‘Beste locatie die we kunnen bedenken’

De bewoners van het Havenhoofd in Papendrecht kunnen hoog en laag springen, het door hen zo gevreesde trafohuis naast hun tuinen gaat er komen. Dat is nodig om de nieuwe elektrische waterbussen van Blue Amigo van stroom te kunnen voorzien. Wethouder Kees de Ruijter gaf maandagavond in de raadscommissie wel toe dat de communicatie naar de bewoners ondermaats was.

1 juni