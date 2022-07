Kom maar op met die topzomerse dagen: watertappunt erbij in Wantijpark en extra ijsscheppers

Dagelijks ontvang Bas Witlox, organisator van het muziekfeest Parkies in het Wantijpark, een weer-update van de gemeente Dordrecht. ,,Zoals het er nu uitziet, is het maandagavond om acht uur 25 graden Celsius. Dat is echt nog wel warm, vandaar dat er een extra watertappunt komt bij de EHBO-tent. Mensen mogen dan ook gerust een flesje water meenemen dat ze op het terrein bijvullen.’’ Door extra parasols neer te zetten en zo meer schaduwplekken te creëren, verwacht Witlox dat het de 18e opnieuw een gezellige avond kan worden met deze keer ‘A Band Called Friday’ op het podium.