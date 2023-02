Komende zes weken wederom veel kans dat de bus te laat óf helemaal niet komt opdagen; staken gaat door

MET VIDEO Buren van door brand verwoeste woonboerde­rij Nieuw-Lekkerland krijgen advies niet thuis te slapen

Van de woonboerderij op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland waar zondag rond de middag brand uitbrak, is weinig overgebleven. Het vuur is onder controle en de brandweer is druk met nablussen. In een twintigtal woningen rond het pand hangt nog steeds rook, waardoor bewoners het advies krijgen de komende nacht niet thuis te slapen.