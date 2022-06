Koopavond is een reliek uit het verleden…

ZWIJNDRECHT Hockeyers Derby hebben promotie binnen, maar willen ook titel: ‘Zij komen met zwetende oksels hierheen’

Nadat het coronavirus twee jaar geleden roet in het eten gooide, mogen de hockeyers van Derby zich vanaf volgend seizoen eindelijk eersteklasser noemen. Na een sterke serie van twaalf overwinningen op een rij is promotie voor de Zwijndrechtse mannen al een feit, maar reden voor een uitgebreid feestje is dit (nog) niet.

10 juni