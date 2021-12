Kor wil op bakfiets zijn gezonde soepen aan de man brengen: ‘Soep kun je altijd eten, ook 's ochtends’

Op één van de plekjes in Papen­drecht met het mooiste uitzicht komt nu eindelijk een ‘fatsoen­lijk wandelpad’

Het is één van de plekjes met het mooiste uitzicht van Papendrecht, bij het Westeind, langs de Merwederivier. Maar al die tijd had het nog geen fatsoenlijk wandelpad: daar komt nu verandering in. Er wordt momenteel flink wat overhoop gegooid daar om het voor elkaar te krijgen.

14 december